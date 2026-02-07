Ma, se vi avessero detto che…

vedi letture

Mi sto facendo un po’ di domande in questi giorni e le condivido volentieri con voi.

Dunque, mi chiedevo per esempio: se a giugno 2025 mi avessero detto che a San Valentino 2026, il Milan sarebbe stato secondo con 50 punti dopo 23 giornate? Pur essendo sempre positivo e ottimista, dopo una stagione deprimente alle spalle con 2 allenatori cambiati (e stava per insediarsi il terzo), 8. posto in classifica, un’ingannevole ma dolcissima Supercoppa italiana, avrei avuto qualche dubbio. E però, essendo quel terzo in arrivo Max Allegri (pur avendogli rinfacciato come tutti lo scudetto perso nel 2012 e il triste finale del suo primo ciclo), questo giro me lo riprendevo volentieri e pensavo che sì, ci sarebbe stata una bella svolta. Non pensavo e non credevo a 50 punti dopo 23 giornate, ma a un bel salto in alto sì. Certo non immaginavo, a questo punto, a +4 sul Napoli, +5 Juventus, +7 Roma e cioé dal 5. posto.

Mi avessero detto che i centravanti sarebbero stati Nkunku e Gimenez, avrei pensato a uno scherzo perché credevo in Vlahovic. Né onestamente avrei mai pensato a Leao.

Mi avessero detto che a febbraio il Milan sarebbe stata la squadra europea con la più lunga striscia di imbattibilità nei 5 maggiori campionati, con una difesa solidissima e il centrocampo tra i più forti d’Italia, avrei benedetto la sconfitta con la Cremonese che ha sancito l’arrivo di Rabiot.

Mi avessero detto che a gennaio non sarebbero infine arrivati né Mateta né tanto meno Vlahovic né un difensore, mi sarei arrabbiato. Mi avessero detto che poi sarebbe esploso Nkunku in attesa di Gimenez, mi sarei versato un goccio. Mi avessero detto che Mateta era rotto, lo avrei fatto sapere a Furlani.

Se mi avessero detto che Maignan avrebbe rinnovato fino al 2031 e adesso tocca a Pulisic, Tomori e Bartesaghi, avrei sorriso. E scosso la testa. Così come se avessi saputo che, nel giro di pochi giorni, all’inizio del 2026 il Milan sarebbe stato tutto di Cardinale, mi sarei depresso (e un po’ lo sono).

Se mi avessero detto che i rossoneri avrebbero vinto 3-0 a Bologna con De Winter e Athekame titolari, Loftus Cheek seconda punta, avrei pensato ad Allegri bollito, o disperato. Mi avessero detto che Modric è più fresco di un ragazzino, ci avrei sperato.

In realtà nessuno mi ha mai detto niente prima. E adesso siamo qui.