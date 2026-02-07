Mbappé invia l'ufficiale giudiziario al Psg: "Mi deve 5,9 milioni"

vedi letture

(ANSA) - ROMA, 06 FEB - Dopo un periodo di calma apparente, si riaccende la guerra giudiziaria tra Kylian Mbappé e il Paris Saint Germain. L'attaccante francese ha inviato un ufficiale giudiziario al suo ex club per ottenere il pagamento di 5,9 milioni di euro che non gli sono stati ancora versati. Lo rende noto L'Equipe. La somma fa parte dei 60,9 milioni che il Psg è stato condannato a pagare e corrispondono alle ferie. Secondo il quotidiano sportivo, entro otto giorni la giustizia potrebbe procedere a un sequestro entro otto giorni.

Il Psg ha ricevuto la visita di un ufficiale giudiziario che ha depositato presso la sua sede un ordine di pagare ciò che deve ancora a Kylian Mbappé nel quadro della controversia tra le due parti dalla partenza del giocatore nell'estate 2024. Alla fine di dicembre 2025, il Psg era stato condannato a versare 60,9 milioni a Mbappé: 55 per salari e premi non pagati e altri 5,9 milioni per ferie ed interessi di mora. Il club ha però pagato solo i 55 milioni. (ANSA).