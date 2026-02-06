Diddi sul lavoro di Allegri: "Bravissimo a studiare nel dettaglio gli avversari e a cambiare piano tattico della gara"

vedi letture

Luca Diddi, match analyst ed opinionista sportivo è intervenuto così sul canale Youtube di Carlo Pellegatti. Questo un estratto delle sue parole sul Milan di Allegri:

"Il Milan in questa stagione è capace di cambiare dettame tattico a seconda dell'avversario, riesce ad adattarsi a seconda delle mosse tattiche e delle idee dell'altra squadra. Questa è una grande capacità di Allegri e il suo staff, si cerca sempre una strategia. Max prima capisce quali giocatori ha a disposizione, e poi studia come giocare. A Bologna è passato inosservata la grande prestazione di Athekame. Lo svizzero ha giocato in una zona di comfort, stando sulla sua linea di gioco, mentre Saelemaekers è un giocatore diverso, più versatile".