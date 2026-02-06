Diddi sul lavoro di Allegri: "Bravissimo a studiare nel dettaglio gli avversari e a cambiare piano tattico della gara"
MilanNews.it
Luca Diddi, match analyst ed opinionista sportivo è intervenuto così sul canale Youtube di Carlo Pellegatti. Questo un estratto delle sue parole sul Milan di Allegri:
"Il Milan in questa stagione è capace di cambiare dettame tattico a seconda dell'avversario, riesce ad adattarsi a seconda delle mosse tattiche e delle idee dell'altra squadra. Questa è una grande capacità di Allegri e il suo staff, si cerca sempre una strategia. Max prima capisce quali giocatori ha a disposizione, e poi studia come giocare. A Bologna è passato inosservata la grande prestazione di Athekame. Lo svizzero ha giocato in una zona di comfort, stando sulla sua linea di gioco, mentre Saelemaekers è un giocatore diverso, più versatile".
Pubblicità
News
Diddi sul lavoro di Allegri: "Bravissimo a studiare nel dettaglio gli avversari e a cambiare piano tattico della gara"
Le più lette
Primo Piano
Franco OrdineLe “allegrate” Athekame e Fofana. Il futuro nelle mani dei medici. Due Milan? Non conviene a Furlani
Antonio VitielloMercato chiuso: solo Fullkrug non basta. Ora è tutto in mano ad Allegri. La firma più importante
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com