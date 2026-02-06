Guidi esalta Rabiot: "Da quel gol contro il Torino sembra essersi sbloccato"

Intervenuto così alla Gazzetta dello Sport, il noto giornalista Marco Guidi ha esaltato il rendimento e importanza di Adrien Rabiot:

"Ciò che i numeri non raccontano è l’apporto in fatto di mentalità ed esperienza. Dopo Modric, Rabiot è il più vincente della rosa di Allegri. I 21 trofei tra club e nazionale non vanno in campo, ma si sentono comunque. E non a caso, dopo il successo per 3-0 sul Bologna, è stato Adrien davanti ai microfoni ad aprire timidamente al discorso scudetto, un tabù nelle interviste post partita per Max. "Il campionato è vivo, cinque punti dall’Inter capolista non sono tanti", il virgolettato del francese, che poi ha subito invitato la squadra a restare sul pezzo giornata dopo giornata.

Se nella prima parte della stagione Rabiot era stato un innesto fondamentale per alzare il livello della squadra, dall’inizio del 2026 Adrien sta letteralmente trascinando i suoi in ogni aspetto del gioco. Anche con i gol, il suo tallone d’achille fino all’8 dicembre, quando si è sbloccato con una botta da fuori contro il Torino. L’ex Marsiglia, poi, ne ha segnati altri tre nel nuovo anno, tutti su azione. Da Capodanno a oggi, l’unico milanista che regge il passo è il connazionale Nkunku, che però ha calciato ben due rigori".