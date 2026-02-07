Roma, Wesley: "Lavoro per avvicinarmi al mio idolo, che è Cafù"
Il terzino brasiliano della Roma Wesley, arrivato in giallorosso nell'estate 2025, è stato intervistato da idealista.it dando le sue impressioni su questa prima metà della stagione vissuta nella capitale italiana. Le sue parole.
Cafu e Maicon solo soltanto due dei brasiliani che sono passati da Roma. Si rivede in loro?
"È difficile fare paragoni, perché parliamo di due giocatori importanti e fortissimi. lo sto lavorando per migliorare sempre di più e cercare di avvicinarmi al mio idolo, che è Cafu".
Si dice che Gerson le abbia parlato bene di Roma.
"Siamo amici da anni e abbiamo un grande rapporto. Mi disse che Roma è davvero una piazza fantastica e giusta per fare calcio. E aveva ragione!".
