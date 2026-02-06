Caressa crede in Loftus-Cheek: "Quando è in condizione può spezzare gli avversari in due"
Il noto giornalista e telecronista Fabio Caressa, è intervenuto così sul proprio canale Youtube. Questo un breve estratto delle sue considerazioni sul mondo Milan:
CARESSA SUL MILAN
"Qualche tentativo verrà fatto perché Leao possa trovare continuità ma il messaggio è chiaro: dai giocatori che andavano male Allegri ha ottenuto delle risposte, Fullkrug è un’alternativa, loftus quando è in condizione può spezzare gli avversari in due… Occhio Leao, perché da indispensabile a giocatore molto utile perché i numeri lo dicevano, potrebbe scivolare un po’ indietro. Anche nelle partite in cui i numeri parlavano per lui, le prestazioni non erano indimenticabili. È arrivato il momento di darsi una mossa oppure se il Milan dimostra di poter fare alla grande senza Leao, come il Bologna, le cose per lui cominciano a essere più complicate. Allegri lo ha sempre difeso però intanto comincia a tenerlo da parte".
Questo il calendario della 24esima giornata:
VENERDÌ 6/02
Verona-Pisa 0-0
SABATO 7/02
Genoa-Napoli h. 18:00 DAZN
Fiorentina-Torino h. 20:45 DAZN/SKY
DOMENICA 8/02
Bologna - Parma h. 12:30 DAZN
Lecce - Udinese h. 15:00 DAZN
Sassuolo - Inter h. 18:00 DAZN/SKY
Juventus - Lazio h. 20:45 DAZN
LUNEDI 9/02
Atalanta - Cremonese h. 18:30 DAZN
Roma - Cagliari h. 20:45 DAZN/SKY
