Caressa crede in Loftus-Cheek: "Quando è in condizione può spezzare gli avversari in due"

© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 23:50
di Niccolò Crespi

Il noto giornalista e telecronista Fabio Caressa, è intervenuto così sul proprio canale Youtube. Questo un breve estratto delle sue considerazioni sul mondo Milan:

CARESSA SUL MILAN

"Qualche tentativo verrà fatto perché Leao possa trovare continuità ma il messaggio è chiaro: dai giocatori che andavano male Allegri ha ottenuto delle risposte, Fullkrug è un’alternativa, loftus quando è in condizione può spezzare gli avversari in due… Occhio Leao, perché da indispensabile a giocatore molto utile perché i numeri lo dicevano, potrebbe scivolare un po’ indietro. Anche nelle partite in cui i numeri parlavano per lui, le prestazioni non erano indimenticabili. È arrivato il momento di darsi una mossa oppure se il Milan dimostra di poter fare alla grande senza Leao, come il Bologna, le cose per lui cominciano a essere più complicate. Allegri lo ha sempre difeso però intanto comincia a tenerlo da parte".

