Letizia: "Inutile parlare ancora di Mateta e del mancato arrivo di un difensore centrale: oggi questa squadra deve bastare a sé stessa"

Francesco Letizia, giornalista, si è così espresso a Sportitalia su Mateta: "Il paradosso delle aspettative e di quel che poteva essere è ciò che ha danneggiato l’umore dei Milanisti negli ultimi giorni. Per fortuna ci ha pensato il tris di Bologna a rimettere le cose al loro posto, senza prestare il fianco ulteriormente a sterili polemiche di chi cerca di destabilizzare l’ambiente per interessi personali.

Inutile parlare ancora di Mateta (complimenti alla parte medica del Milan, altroché), del mancato arrivo di un difensore centrale: oggi questa squadra deve bastare a se stessa, che piaccia o meno. Da questa mentalità possono nascere cose belle, come per esempio la prestazione di ottimo livello di Athekame a Bologna, in un ruolo che – pur senza pubblicità – avrebbe meritato un’aggiunta, ma dove nessuno si infuria, proprio perché non c’è stato battage mediatico e clamore. Pura mentalità Allegri: la minestra si fa con quel che si ha, nel miglior modo possibile, convincendosi che possa sempre bastare nonostante tutto.

Un flash sui presunti conflitti ambientali: il Milan è uno solo, un blocco unico. Non esiste il Milan di Furlani, il Milan di Allegri, il Milan di Letizia… Esiste il Milan. Che questo sia chiaro a tutti, in primis a chi vuole speculare quotidianamente per i propri interessi sulla pelle di questi colori, con fake news e comizi".