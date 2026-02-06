Serie A, la classifica aggiornata dopo l'anticipo del venerdì sera

© foto di www.imagephotoagency.it
Ieri alle 23:00News
di Niccolò Crespi

E' iniziata oggi la 24esima giornata di Serie A, con il pareggio tra Verona e Pisa (prossimo avversario dei rossoneri). Questa la classifica aggiornata:

1. Inter 55 
2. Milan 50
3. Napoli 46 
4. Juventus 45 
5. Roma 43 
6. Como 41 
7. Atalanta 36 
8. Lazio 32 
9. Udinese 32 
10. Bologna 30 
11. Sassuolo 29 
12. Cagliari 28 
13. Torino 26 
14. Cremonese 23 
15. Parma 23 
16. Genoa 23 
17. Lecce 18 
18. Fiorentina 17 
19.Pisa 15*
20. Hellas Verona 15*

Una gara in più *