Serie A, scialbo pareggio per 0-0 tra Verona e Pisa

Pareggio noioso terminato a reti bianche tra Verona e Pisa. Le squadre non si fanno male, pareggiando così 0-0 nell’anticipo del venerdì sera valevole per la 24^ giornata di Serie A. Domani in campo altre quattro sfide: Genoa-Napoli alle 18.00 e Fiorentina-Torino alle 20.45.

Questo il calendario della 24esima giornata:

VENERDÌ 6/02

Verona-Pisa 0-0

SABATO 7/02

Genoa-Napoli h. 18:00 DAZN

Fiorentina-Torino h. 20:45 DAZN/SKY

DOMENICA 8/02

Bologna - Parma h. 12:30 DAZN

Lecce - Udinese h. 15:00 DAZN

Sassuolo - Inter h. 18:00 DAZN/SKY

Juventus - Lazio h. 20:45 DAZN

LUNEDI 9/02

Atalanta - Cremonese h. 18:30 DAZN

Roma - Cagliari h. 20:45 DAZN/SKY