Serie A, scialbo pareggio per 0-0 tra Verona e Pisa
Pareggio noioso terminato a reti bianche tra Verona e Pisa. Le squadre non si fanno male, pareggiando così 0-0 nell’anticipo del venerdì sera valevole per la 24^ giornata di Serie A. Domani in campo altre quattro sfide: Genoa-Napoli alle 18.00 e Fiorentina-Torino alle 20.45.
Questo il calendario della 24esima giornata:
VENERDÌ 6/02
Verona-Pisa 0-0
SABATO 7/02
Genoa-Napoli h. 18:00 DAZN
Fiorentina-Torino h. 20:45 DAZN/SKY
DOMENICA 8/02
Bologna - Parma h. 12:30 DAZN
Lecce - Udinese h. 15:00 DAZN
Sassuolo - Inter h. 18:00 DAZN/SKY
Juventus - Lazio h. 20:45 DAZN
LUNEDI 9/02
Atalanta - Cremonese h. 18:30 DAZN
Roma - Cagliari h. 20:45 DAZN/SKY
