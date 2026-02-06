Tra una settimana il Pisa, tra un mese il Derby: guai a sottovalutare il calendario

La vittoria del Milan contro il Bologna, netta e convincente arrivata con uno 0-3 rifilato alla squadra di Italiano al Dall'Ara, era un primo bivio importante della stagione: i rossoneri sono rimasti a distanza invariata dall'Inter capolista e hanno allungato a +7 il margine sulla quinta. Inoltre con questa gara si concludeva un po' la prima parte di 2026 milanista, in virtù della pausa forzata causa Cerimonia di Apertura dei Giochi Olimpici che ha fatto rinviare la gara in programma questo weekend. Il prossimo mese sarà cruciale, per tanti motivi, e sarà cruciale non sottovalutare il calendario.

Da Pisa al Derby

Tra una settimana il Milan sarà ospite del Pisa, venerdì 13 febbraio alle 20.45: questo è il prossimo impegno rossonero in calendario. Una gara che aprirà il periodo che, di fatto, porterà i rossoneri a giocarsi il Derby contro l'Inter nel weekend dell'8 marzo: un mese a partire da oggi, di fatto. In mezzo però ci saranno diverse gare da non prendere sotto gamba, impossibile se hai Massimiliano Allegri in panchina. Nelle quattro gare che precederanno la sfida ai nerazzurri, il Diavolo incontra tre squadre contro cui non ha vinto nel girone di andata. La prima sarà proprio il Pisa (andata 2-2 a San Siro), con i toscani che in panchina avranno il nuovo tecnico Hiljemark alla seconda partita (dopo quella di esordio di questa sera). La seconda gara, mercoledì 18 febbraio alle ore 20.45, sarà contro l'unica squadra che il Milan ha battuto, il Como (andata 1-3 al Sinigaglia): ci ricordiamo tutti l'andamento di quella gara, però, e ci ricordiamo le polemiche dei giorni successivi. Nella terza partita il Diavolo ospita il Parma (andata 2-2 al Tardini) domenica 22 alle 18; infine il 1° marzo i rossoneri saranno ospitati dalla Cremonese (andata 1-2 a San Siro), l'unica squadra capace di battere il Milan in questo campionato.

Perchè è importante

E allora, perchè è importante questo prossimo mese? Al di là del fatto che ogni gara, ovviamente, è cruciale: le prossime quattro gare non porteranno solamente al Derby ma traghetteranno la stagione nel mese di marzo, sin dall'inizio indicato da Allegri come momento in cui fare il punto della situazione sulla classifica. Per questo uscire con tanti punti da questo febbraio sarà davvero fondamentale per l'obiettivo Champions League del Milan, avvantaggiandosi anche della mancanza di impegni in ambito europeo: Inter, Juventus e più avanti la Roma saranno impegnate e dovranno dosare le energie. Se il Milan riesce a mantenere il rendimento elevato anche da qui al 1° marzo, beh, anche il Derby allora potrebbe assumere dei contorni veramente interessanti. Ma non corriamo prima dei tempi.