Crystal Palace, Glasner conferma: "Mateta ha un problema al ginocchio da novembre"
Oliver Glasner, tecnico del Crystal Palace, è tornato a parlare delle condizioni di Jean-Philippe Mateta dopo che nei giorni scorsi è saltato il suo trasferimento al Milan per un problema al ginocchio riscontrato durante le visite mediche: "Mateta ha un problema al ginocchio da novembre, ma ha voluto continuare a giocare e noi lo abbiamo gestito.
Mateta ci ha detto che voleva andare via. Il Milan lo ha valutato, ma ha deciso di non tesserare Jean-Philippe. Ora cercheremo di trovare la soluzione migliore per tutti" le sue parole riportate da sportmediaset.it.
Milan, i tifosi rispondono come sempre presente: sold out le prossime tre gare casalinghe contro Como, Parma e Inter
Milan imbattuto in tutte le prime 12 trasferte stagionali in campionato per la prima volta da quando la Serie A è tornata a 20 squadre
