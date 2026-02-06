Crystal Palace, Glasner conferma: "Mateta ha un problema al ginocchio da novembre"

Oliver Glasner, tecnico del Crystal Palace, è tornato a parlare delle condizioni di Jean-Philippe Mateta dopo che nei giorni scorsi è saltato il suo trasferimento al Milan per un problema al ginocchio riscontrato durante le visite mediche: "Mateta ha un problema al ginocchio da novembre, ma ha voluto continuare a giocare e noi lo abbiamo gestito.

Mateta ci ha detto che voleva andare via. Il Milan lo ha valutato, ma ha deciso di non tesserare Jean-Philippe. Ora cercheremo di trovare la soluzione migliore per tutti" le sue parole riportate da sportmediaset.it.

