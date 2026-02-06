Milan, Oettle: "Il bello del nostro club è che storicamente è sempre stato innovativo"

Maikel Oettle, Chief Commercial Officer del Milan ha partecipato alla SPOBIS Conference di Amburgo, uno dei principali appuntamenti europei dedicati all’industria sportiva e all’innovazione nel settore. Queste le sue dichiarazioni riportate da Calcio e Finanza, presente all’evento:

Come si preserva la tradizione di un club storico come il Milan ma allo stesso tempo lo si modernizza? “È una sfida, ma una bella sfida. Il bello del nostro club è che storicamente è sempre stato innovativo. Già con Silvio Berlusconi l’innovazione era centrale: costruire un impero mediatico e politico attorno a un club di calcio. Anche lo stile di gioco era innovativo: mentre tutti giocavano catenaccio, lui disse giochiamo all’attacco, con quattro attaccanti. Ma è un equilibrio difficile. Soprattutto quando giochi con la componente lifestyle. Se hai una stagione sportiva non di successo, come l’anno scorso, i tifosi più hardcore protestano subito se tocchi la maglia. L’anno scorso, nonostante una stagione sportiva non ideale, abbiamo ottenuto risultati record nel merchandising e nelle sponsorship, grazie soprattutto a partner globali”.