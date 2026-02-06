Il weekend di Serie A senza il Milan: date e orari della 24esima giornata
MilanNews.it
Oggi, venerdì 6 febbraio, giorno dell'inaugurazione delle Olimpiadi, prenderà il via la 24esima giornata di Serie A, giornata che vedrà Milan e Como riposare vista l'impossibilità di giocare il match a San Siro proprio visto l'utilizzo dell'impianto per la cerimonia d'inaugurazione delle Olimpiadi. Questo il calendario della 24esima giornata
VENERDÌ 6/02
Verona-Pisa h. 20:45 DAZN
SABATO 7/02
Genoa-Napoli h. 18:00 DAZN
Fiorentina-Torino h. 20:45 DAZN/SKY
DOMENICA 8/02
Bologna - Parma h. 12:30 DAZN
Lecce - Udinese h. 15:00 DAZN
Sassuolo - Inter h. 18:00 DAZN/SKY
Juventus - Lazio h. 20:45 DAZN
LUNEDI 9/02
Atalanta - Cremonese h. 18:30 DAZN
Roma - Cagliari h. 20:45 DAZN/SKY
