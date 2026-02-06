Serie A, la classifica prima della 24esima giornata: Milan a +7 dalla Roma, ma sabato sarà asterisco

di Manuel Del Vecchio

Domani partirà la 24esima giornata di Serie A, con alcuni match molto delicati sia in zona salvezza che in zona Europa. Questa la classifica prima fischio d'inizio:

1. Inter 55 
2. Milan 50
3. Napoli 46 
4. Juventus 45 
5. Roma 43 
6. Como 41 
7. Atalanta 36 
8. Lazio 32 
9. Udinese 32 
10. Bologna 30 
11. Sassuolo 29 
12. Cagliari 28 
13. Torino 26 
14. Cremonese 23 
15. Parma 23 
16. Genoa 23 
17. Lecce 18 
18. Fiorentina 17 
19.Pisa 14 
20. Hellas Verona 14