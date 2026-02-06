Serie A, la classifica prima della 24esima giornata: Milan a +7 dalla Roma, ma sabato sarà asterisco
Domani partirà la 24esima giornata di Serie A, con alcuni match molto delicati sia in zona salvezza che in zona Europa. Questa la classifica prima fischio d'inizio:
1. Inter 55
2. Milan 50
3. Napoli 46
4. Juventus 45
5. Roma 43
6. Como 41
7. Atalanta 36
8. Lazio 32
9. Udinese 32
10. Bologna 30
11. Sassuolo 29
12. Cagliari 28
13. Torino 26
14. Cremonese 23
15. Parma 23
16. Genoa 23
17. Lecce 18
18. Fiorentina 17
19.Pisa 14
20. Hellas Verona 14
