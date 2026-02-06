Milan imbattuto in tutte le prime 12 trasferte stagionali in campionato per la prima volta da quando la Serie A è tornata a 20 squadre

Il Milan (7V, 5N nel 2025/26) è rimasto imbattuto in tutte le prime 12 trasferte stagionali in campionato per la prima volta da quando la Serie A è tornata a 20 squadre (dal 2004/05); l'ultima volta risaliva al 2003/04 (9V, 3N). Insieme al Bayern Monaco (8V, 2N), è una delle due squadre ancora imbattute in trasferta nei cinque grandi campionati europei 2025/26.