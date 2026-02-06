Sette giorni a Pisa-Milan: il programma dei rossoneri in vista della trasferta

MilanNews.it
Oggi alle 07:20
di Manuel Del Vecchio

Mercoledì mattina, post Bologna, i rossoneri hanno svolto un lavoro di scarico a Milanello. Allegri ha poi concesso ai suoi ragazzi ben tre giorni liberi, lasciando così i giocatori la possibilità di staccare per poi riprendere gli allenamenti domenica pomeriggio in vista della terza trasferta consecutiva, questa volta a Pisa.  

Nel weekend il Milan non giocherà in campionato a causa del rinvio della sfida di San Siro contro il Como, con l'impianto meneghino impegnato per la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. I rossoneri, come detto, torneranno poi in campo venerdì 13 febbraio contro il Pisa.
La partita che salta questo weekend, Milan-Como, verrà recuperata mercoledì 18 febbraio alle 20:45.