De Winter "cambia stagione": il Milan scopre un centrale in piena fioritura

C'è un prima e un dopo nella stagione di Koni De Winter. La semifinale di Supercoppa contro il Napoli, a Riad, spartiacque emotivo e tecnico, ha segnato l'inizio di una crescita evidente che nel 2026 ha portato il Milan a trovare in lui una risorsa più che valida sulla quale fare affidamento. Da semplice alternativa a (quasi) punto di riferimento, il difensore belga ex Juventus e Genoa ha cambiato ritmo, passo e personalità, conquistando spazio e fiducia in un reparto che dopo la scorsa stagione cercava delle risposte. Da tutti.

Una crescita tecnica che convince

Nell'ultimo mese Koni De Winter ha alzato il livello, soprattutto nella lettura difensiva. Meno frenesia, più lucidità nelle scelte, maggiore precisione nei duelli: il centrale rossonero è diventato solido, continuo, raramente fuori posizione. Il Milan ne sta beneficiando sotto tanti aspetti, soprattutto tecnici, e quindi chissà che il belga non possa effettivamente essere quel rinforzo in difesa che Max Allegri ha tanto richiesto nell'appena conclusosi calciomercato invernale.

Certo, quello che faceva il tecnico rossonero era più un discorso numerico che di qualità, ma con De Winter in queste condizioni si possono dormire sonni sereni, a patto che il rendimento continui ad essere questo.

Personalità, fiducia e futuro

Oltre ai numeri, di questo ultimo mese di campionato di De Winter colpisce soprattutto la crescita caratteriale. A differenza di inizio stagione, infatti, il belga gioca con calma di chi sente la fiducia dell'ambiente e dello staff tecnico. Parla poco, ma si fa sempre trovare pronto. In un Milan che guarda al futuro senza rinunciare all'immediato, il freddo inverno di De Winter si è trasformato in primavera: una fioritura che può diventare una certezza stabile nel progetto tecnico rossonero.