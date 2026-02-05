Sabatini a gran voce: “Senza paura, bisogna dire lezione di calcio di Allegri a Italiano”

Sandro Sabatini, nel suo canale YouTube, ha parlato così di Bologna-Milan:

“Stavolta non credo che ci sarà qualcuno che dirà che Allegri ha culo oppure che Maignan fa i miracoli, o il corto muso, o tutte quelle storie lì. Stavolta penso che sarà una partita commentata in maniera normale. Di sicuro nessuno ricorderà che mancavano Pulisic, Leao e Saelemaekers perchè se uno fa notare le assenze viene detto che è ossessionato per difendere Allegri. Ma non voglio fare questo video adesso in maniera polemica perchè non è il caso. Il Milan ha vinto molto facile con il Bologna e quindi va detto senza timore e pudore che il Milan di Allegri ha dato una lezione di calcio al Bologna di Italiano. È stata una partita tra due squadre trasformate rispetto alla finale di Coppa Italia e l’unica trasformazione vera è stata Allegri con Rabiot e Modric”