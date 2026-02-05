Ravezzani evidenzia: “È anche la vittoria di Allegri, sta facendo un lavoro straordinario”

Nel canale Youtube di QSVS, Fabio Ravezzani ha parlato così di Bologna-Milan e di Massimiliano Allegri:

"Diciamo la verità, è stata una grande vittoria del Milan ma anche di Massimiliano Allegri. Allegri che non sta molto simpatico ad una certa parte di ex allenatori, giocatori, commentatori sportivi, da allenatori della corrente modernista viene considerato un oscurantista perchè non applica le idee estreme che piacciono tanto agli esigenti del calcio spettacolare a tutti i costi, a chi interessa solo attaccare e poi se non vinci non è importante. Io non credo che non abbiano senso le guerre di religione, Allegri è considerato una specie di papa nero del calcio, in realtà sta facendo delle cose straordinarie, sta ottenendo dei risultati superiori alle potenzialità della squadra e questo va detto con grande chiarezza. Il Milan che si presenta ai nastri di partenza con Allegri ha disinvestito sul capitale giocatori"