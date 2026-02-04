Milanese è sicuro: "Il Milan punta allo scudetto"

Milanese è sicuro: "Il Milan punta allo scudetto"MilanNews.it
Ieri alle 23:20News
di Enrico Ferrazzi

Ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà, l'ex calciatore e dirigente Mauro Milanese ha rilasciato queste parole sul Milan secondo in classifica a -5 dalla vetta: 

Milan, meglio guardare dietro o davanti?
"Ovvio che punta allo Scudetto, non ha le coppe. Arrivare quarto non è un traguardo da festeggiare, secondo me sperano di vincere il derby per rilanciarsi in chiave Scudetto, guardano avanti".

SERIE A, LA CLASSIFICA DOPO 23 GIORNATE

Inter 55 
Milan 50
Napoli 46 
Juventus 45 
Roma 43 
Como 41 
Atalanta 36 
Lazio 32 
Udinese 32 
Bologna 30 
Sassuolo 29 
Cagliari 28 
Torino 26 
Cremonese 23 
Parma 23 
Genoa 23 
Lecce 18 
Fiorentina 17 
Pisa 14 
Hellas Verona 14