Milanese è sicuro: "Il Milan punta allo scudetto"
Ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà, l'ex calciatore e dirigente Mauro Milanese ha rilasciato queste parole sul Milan secondo in classifica a -5 dalla vetta:
Milan, meglio guardare dietro o davanti?
"Ovvio che punta allo Scudetto, non ha le coppe. Arrivare quarto non è un traguardo da festeggiare, secondo me sperano di vincere il derby per rilanciarsi in chiave Scudetto, guardano avanti".
SERIE A, LA CLASSIFICA DOPO 23 GIORNATE
Inter 55
Milan 50
Napoli 46
Juventus 45
Roma 43
Como 41
Atalanta 36
Lazio 32
Udinese 32
Bologna 30
Sassuolo 29
Cagliari 28
Torino 26
Cremonese 23
Parma 23
Genoa 23
Lecce 18
Fiorentina 17
Pisa 14
Hellas Verona 14
