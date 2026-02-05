Pedulla ricorda: “Sconfitta con la Cremonese benedizione calcistica, il giorno dopo è arrivato Rabiot”

vedi letture

Nel suo canale YouTube, il giornalista di Sportitalia Alfredo Pedulla ha parlato così di Bologna-Milan e ha speso parole importanti per Adrien Rabiot:

“Il Milan è stato scintillante, ha giocato un primo tempo straordinario e non mi sembra giusto dire che il Bologna non fosse il Bologna vero. Il Milan è andato a calpestare i limiti del Bologna, li ha amplificati, ha giocato una partita incredibile soprattutto nel primo tempo perchè certe cose le capisci da subito, soprattutto quando pronti via il Milan crea una palla gol, poi un’altra, non smette, trova il gol, insiste, non subisce tiri in porta, gioca di squadra e poi dobbiamo dirlo per onestà, oggi Adrien Rabiot è il centrocampista dal valore aggiunto assoluto, per quello che fa, per come lo fa, per come sprona i compagni, perchè se li carica sulle spalle, perchè ha una personalità superiore alla media, è un valore aggiunto anche per Modric e trasmette adrenalina agli altri 9 che vanno in campo. Quindi il Milan ha avuto il merito di non comprendere momenti di relax anche nel secondo tempo. L’unica sconfitta del Milan ad agosto con la Cremonese è stata una benedizione calcistica”