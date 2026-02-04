Udinese, Davis: "Mi sento tra i migliori tre in Serie A, davanti a me solo Lautaro Martinez e Pulisic"

Keinan Davis, attaccante inglese dell'Udinese, ha rilasciato una lunga intervista a TV12 nella quale ha parlato così delle sue qualità: "Mi sento tra i migliori tre in Serie A, al terzo posto. Davanti a me vedo solo Lautaro Martinez e Christian Pulisic. Il paragone con Lukaku? lo credo che siamo molto diversi, forse c'è qualche similitudine ma ci vedo molto differenti. È un onore per me essere paragonato a un giocatore del suo calibro, ma penso ci siano diverse differenze nelle nostre caratteristiche".

Il giocatore bianconero, che si è infortunato nell'ultima partita dei friulani e dovrà restare ai box per quattro settimane, ha commentato così le voci di mercato sul suo conto: "lo sono felice qui, sto bene a Udine e i tifosi sono sempre molto gentili con me. Il mercato per me è stato molto calmo e non ho avuto alcuna proposta" le sue parole riportate da tuttomercatoweb.com.