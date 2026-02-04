Serie A, le designazioni arbitrali della 24^ giornata

(ANSA) - ROMA, 04 FEB - Sarà l'arbitro Doveri di Roma a dirigere la sfida salvezza tra Verona e Pisa, prima partita della 24/a giornata di serie A, in programma venerdì prossimo. Tra le altre designazioni, Massa di Imperia arbitrerà Genoa-Napoli di sabato; mentre domenica saranno Chiffi di Padova a dirigere Sassuolo-Inter alle 18, e Guida di Torre Annunziata Juventus-Lazio delle 20.45. Lunedì si giocheranno Atalanta-Cremonese, diretta da Piccinini di Forlì, e Roma-Cagliari, per cui è stato designato Marcenaro di Genova. Inoltre, Colombo di Como arbitrerà Fiorentina-Torino e Collu di Cagliari il derby emiliano Bologna-Parma.

Infine, Lecce-Udinese sarà diretta da Rapuano di Rimini. Nessuna designazione per Milan-Como, che a causa della concomitanza delle Olimpiadi è stata fatta slittare al 18 febbraio. (ANSA).