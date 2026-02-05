Da Bartesaghi e Leao a Pulisic, Saelemaekers e Gimenez: Milan, il punto sugli infortunati

Dopo la vittoria contro il Bologna di martedì, che ha permesso al Milan di tornare a -5 dalla vetta della classifica in Serie A, e la seduta di scarico di ieri a Milanello, Massimiliano Allegri ha concesso tre giorni di riposo alla sua squadra che tornerà ad allenarsi nella giornata di domenica. Questo week-end, i rossoneri non scenderanno in campo visto che la gara casalinga contro il Como è stata spostata al 18 febbraio (domani San Siro ospiterà la cerimonia d'inaugurazione delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026), dunque il prossimo impegno è in programma il 13 febbraio in casa del Pisa.

BARTESAGHI OK - Durante questi giorni di riposo, si vedranno comunque a Milanello quei giocatori che sono alle prese con qualche problema fisico, vale a dire Alexis Saelemaekers, Christian Pulisic, Rafael Leao e Santiago Gimenez. Buone notizie, per fortuna, da Davide Bartesaghi, uscito anzitempo contro il Bologna per un problema alla coscia sinistra: per il giovane esterno sinistro milanista si sarebbe infatti trattato solo di un crampo, come rivelato anche da Allegri dopo il match del Dall'Ara.

INFORTUNATI - Gazzetta.it fa il punto sugli infortunati rossoneri:

SAELEMAEKERS: contro la Roma era stato sostituito all’intervallo per il riacutizzarsi del problema all’adduttore sofferto nel finale di partita contro il Lecce. Il belga ha saltato poi la trasferta di Bologna e ora è in dubbio anche per la prossima gara contro il Pisa. Per fortuna, contro gli emiliani, il suo sostituto Zachary Athekame ha dato buone risposte.

PULISIC E LEAO: difficile fare previsioni sull'americano e il portoghese. Il primo non è stato nemmeno convocato per il Bologna a causa di una borsite all’altezza dell’ileopsoas, il secondo, che continua a convivere con il fastidio all'adduttore, è rimasto invece in panchina per 90' al Dall'Ara. Le loro condizioni verranno monitorate giorno dopo giorno, nella speranza di portarli almeno in panchina contro il Pisa.

GIMENEZ: l'attaccante messicano, operato alla caviglia destra a metà dicembre, sta proseguendo il suo percorso di recupero.