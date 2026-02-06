Borghi: "Quest’anno abbiamo visto un Milan dalla proposta diversa rispetto a quella standard dell’ultima Juve di Allegri"

Sul suo canale YouTube, così ha commentato la vittoria di Bologna dei rossoneri Stefano Borghi:

“Il Milan ha fatto una vittoria di gioco, che è un aspetto che è sempre dibattuto ed è giusto che sia così perchè è più che legittimo che qualcuno proponga anche il gusto per quello che vede al di là del risultato, come è legittima la risposta di chi dice che il risultato risulta un fattore indiscutibile. Io dico che il modo di giocare del Milan è abbastanza chiaro, così come sono i capisaldi che va a ricercare l’allenatore del Milan. Però mi pare anche che in questa stagione, quando abbiamo visto a volte al Milan strappare il risultato con un gioco di reazione e non di azione, però quest’anno abbiamo visto un Milan dalla proposta diversa rispetto a quella standard ad esempio dell’ultima Juve di Allegri. Quindi a volte c’è anche un filino di esagerazione nonostante in alcune partite si siano viste”