Borghi: "Quest’anno abbiamo visto un Milan dalla proposta diversa rispetto a quella standard dell’ultima Juve di Allegri"
Sul suo canale YouTube, così ha commentato la vittoria di Bologna dei rossoneri Stefano Borghi:
“Il Milan ha fatto una vittoria di gioco, che è un aspetto che è sempre dibattuto ed è giusto che sia così perchè è più che legittimo che qualcuno proponga anche il gusto per quello che vede al di là del risultato, come è legittima la risposta di chi dice che il risultato risulta un fattore indiscutibile. Io dico che il modo di giocare del Milan è abbastanza chiaro, così come sono i capisaldi che va a ricercare l’allenatore del Milan. Però mi pare anche che in questa stagione, quando abbiamo visto a volte al Milan strappare il risultato con un gioco di reazione e non di azione, però quest’anno abbiamo visto un Milan dalla proposta diversa rispetto a quella standard ad esempio dell’ultima Juve di Allegri. Quindi a volte c’è anche un filino di esagerazione nonostante in alcune partite si siano viste”
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan