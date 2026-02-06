Moretto: "Ci sono già diversi club che stanno chiedendo informazioni su Tonali. Il Newcastle chiede una cifra altissima per lui, superiore ai 90 milioni"

vedi letture

Nell'ultimo giorno di mercato si è parlato di un forte interesse dell'Arsenal per Sandro Tonali, che però è rimasto al Newcastle. Le cose in estate potrebbero andare diversamente ed il Milan guarda interessato vista la percentuale sulla rivendita ottenuta quando il centrocampista è stato ceduto ai Magpies. Matteo Moretto, in un video sul canale YouTube di Fabrizio Romano, parla del futuro dell'azzurro:

“Tonali negli ultimi giorni di mercato è stato protagonista di diversi rumors relativamente al suo futuro. È stato accostato all’Arsenal, ma quello che ci risulta è che Tonali a gennaio aveva zero possibilità di lasciare il Newcastle. Il Newcastle non ha mai aperto ad una cessione di Tonali a gennaio, per loro è un calciatore importantissimo e comunque la sua valutazione rende un’ipotetica trattativa complicata. Sarebbe stato impensabile che un club potesse arrivare a Tonali in 24 ore. Il futuro di Tonali a partire dall’estate prossima è tutto da capire. L’unica indicazione che voglio sottolineare è che a partire dalla Primavera si cercherà di capire se Tonali sarà disponibile sul mercato, tra aprile ed inizio maggio. Ci sono già diversi club che stanno chiedendo informazioni su Tonali. Ovviamente dall’Italia, con la Juventus in primo piano, ma io terrei il focus sulle squadre di Premier. Ci sono squadre di Premier disposte a spendere determinate cifre, sia per quanto riguarda il cartellino che per quanto riguarda l’ingaggio, sapendo che comunque il Newcastle chiede una cifra altissima per lui, superiore ai 90 milioni di euro in teoria. Potrebbe essere una, se non l’operazione più importante del prossimo mercato estivo”.