Avellino, Le Borgne: "A tutti ricordo Rabiot, forse per i capelli, forse per la progressione in campo"
MilanNews.it
Il neo centrocampista dell’Avellino Andrea Le Borgne, arrivato dal Como in questo mercato invernale, ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni riportate da tuttoavellino.com:
“Posso giocare mediano, regista o anche mezzala, dipende da come vuole giocare il mister. Biancolini mi ha detto che mi vede nei primi due ruoli e vuole che aiuti la squadra a uscire con pochi tocchi veloci. Mi piace giocare la palla e e inserirmi nello spazio, ma anche essere aggressivo e rincorrere gli avversari. A tutti ricordo Rabiot, forse per i capelli, forse per la progressione in campo. Di certo sono qui per misurarmi con un campionato competitivo e continuare il percorso di crescita”.
Pubblicità
News
Borghi: "Quest’anno abbiamo visto un Milan dalla proposta diversa rispetto a quella standard dell’ultima Juve di Allegri"
Milan, Oettle: "Lo stadio è un tema enorme. In Italia l’innovazione infrastrutturale è lenta. Ma abbiamo raggiunto un grande traguardo"
Le più lette
2 Borghi: "Quest’anno abbiamo visto un Milan dalla proposta diversa rispetto a quella standard dell’ultima Juve di Allegri"
4 Pellegatti si scusa: "Avevo preparato un bel pistolotto sul mercato, ma la vittoria di Bologna mi ha convinto di cancellarlo"
Primo Piano
Un mese al derby: il Milan deve mettere pressione all'Inter. I calendari delle due squadre a confronto
Antonio VitielloMercato chiuso: solo Fullkrug non basta. Ora è tutto in mano ad Allegri. La firma più importante
Pietro MazzaraMateta e lo schema Pubill-Boniface: giusto vederci chiaro. Rinnovo Maignan: il racconto di due fattori importanti per la firma
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com