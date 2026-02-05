Avellino, Le Borgne: "A tutti ricordo Rabiot, forse per i capelli, forse per la progressione in campo"

Il neo centrocampista dell’Avellino Andrea Le Borgne, arrivato dal Como in questo mercato invernale, ha parlato in conferenza stampa. Queste le sue dichiarazioni riportate da tuttoavellino.com:

“Posso giocare mediano, regista o anche mezzala, dipende da come vuole giocare il mister. Biancolini mi ha detto che mi vede nei primi due ruoli e vuole che aiuti la squadra a uscire con pochi tocchi veloci. Mi piace giocare la palla e e inserirmi nello spazio, ma anche essere aggressivo e rincorrere gli avversari. A tutti ricordo Rabiot, forse per i capelli, forse per la progressione in campo. Di certo sono qui per misurarmi con un campionato competitivo e continuare il percorso di crescita”.