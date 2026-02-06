Bacconi: "Il Milan nell’ultima mezz’ora fa il culo a tutti"
È capitato più volte in stagione che nei secondi tempi il Milan di Allegri si trasformasse, riuscendo a cambiare in modo drastico le sorti delle partite. Strategia o casualità? Ne parla Adriano Bacconi in diretta a Sportitalia:
“È un rischio calcolato, permette di gestire bene le risorse fisiche perché il Milan nell’ultima mezz’ora fa il culo a tutti. Con la Roma, l’ultima mezz’ora se la Roma non trovava quel rigore l’ha persa quella partita. Col Como, l’ultima mezz’ora il Como sembravano dilettanti allo sbaraglio. Lui ha questa capacità di far giocare col freno a mano, per gestire bene l’intensità del match. È un mese che nell’ultima mezz’ora le altre vanno in affanno”.
