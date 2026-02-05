Un mese al derby: il Milan deve mettere pressione all'Inter. I calendari delle due squadre a confronto

La Lega Calcio Serie A non ha ancora comunicato gli orari della 28^ giornata di Serie A che è in programma nel week-end del 7-8 marzo perchè prima dovrà aspettare i risultati delle italiane che nelle ultime due settimane di febbraio saranno impegnate nei playoff di Champions League, Europa League e Conference League. In quel turno di campionato è in programma anche il derby tra Milan e Inter, cioè le due squadre che al momento sono le più serie candidate allo scudetto dato che sono rispettivamente al secondo e al primo posto. Max Allegri continua a ribadire che l'obiettivo primario del Diavolo è tornare in Champions, ma in cuor suo pensa probabilmente a qualcosa in più del quarto posto.

CALENDARI A CONFRONTO - Il derby dirà molto, ma anche le settimane precedenti potrebbero essere molto importanti nella lotta tra rossoneri e nerazzurri, attualmente distanziati da cinque punti. Dando un occhio ai calendari delle due formazioni, emerge prima di tutto che l'Inter avrà due partite in più da giocare, vale a dire la doppia sfida dei playoff di Champions League contro il Bodo/Glimt dell'ex milanista Hauge. Per quanto riguarda le avversarie in campionato, sia Milan che Inter affronteranno una squadra della parte sinistra della classifica (il Como per Allegri, la Juventus per Chivu) e tre squadre che sono invece nella parte destra della graduatoria (Pisa, Parma e Cremonese per i rossoneri, Sassuolo, Lecce e Genoa per i nerazzurri). Un occhio poi anche a cosa succederà dopo il derby: se la formazione milanista avrà una settimana per preparare la successiva gara in casa della Lazio, quella interista, se dovesse passare i playoff, potrebbe avere l'andata degli ottavi di Champions League contro una tra Manchester City e Sporting Lisbona (il 10 o 11 marzo).

SERVE UN FILOTTO - Quanti punti potrà recuperare il Milan in questo mese? Difficile dirlo, ma è ovvio che il Diavolo dovrà provare a fare un filotto di vittorie per mettere pressione all'Inter e rosicchiarle qualche punticino, così da arrivare il più vicino possibile ai nerazzurri prima del derby del 7 o 8 marzo che dirà molto nella corsa verso lo scudetto.

CALENDARIO MILAN:

Pisa

Como

Parma

Cremonese

DERBY

Totale: 4 partite

CALENDARIO INTER:

Sassuolo

Juventus

Bodo/Glimt (Champions League)

Lecce

Bodo/Gimt (Champions League)

Genoa

DERBY

Totale: 6 partite