Da Pobega e Jimenez a Colombo e Chukwueze: Milan, in arrivo 60 milioni dai riscatti

Manca ancora un po' al prossimo mercato estivo, ma in via Aldo Rossi stanno iniziando ad assaporare l'arrivo nelle casse milaniste di parecchi milioni di euro: parliamo di una cifra intorno ai 60 milioni, somma che il Milan dovrebbe incassare dai riscatti di alcuni prestiti. Questi soldi saranno poi tutti investiti per rinforzare la rosa rossonera in vista della prossima stagione.

IL RISCATTO DI JIMENEZ - Lo riferisce stamattina Tuttosport che spiega che un terzo di questo "tesoretto" è già in arrivo: tra qualche giorno, infatti, il Bournemouth eserciterà il diritto di riscatto in proprio favore per acquistare a titolo definitivo il terzino classe 2005 Alex Jimenez. La cifra fissata la scorsa estate è di 20 milioni, che si aggiungeranno ai due che il Diavolo ha gà incassato ad agosto per il prestito oneroso. Va detto però che non tutti questi 20 milioni andranno nelle casse del Milan perchè la metà sono destinati al Real Madrid che vanta il 50% sulla rivendita.

GLI ALTRI - Dopo Jimenez, in via Aldo Rossi si aspettano anche altri riscatti: al primo punto che farà il Bologna da qui alla fine del campionato matureranno altri 7 milioni derivanti dalla cessione di Tommaso Pobega al club rossoblu. Dal Genoa dovrebbero invece arrivare altri 10 milioni per il riscatto di Lorenzo Colombo: l'obbligo era stato fissato al quinto gol, traguardo già raggiunto, alla 22^ presenza (ora siamo già a quota 23), e alla salvezza del Grifone, obiettivo decisamente alla portata della squadra di De Rossi. Attenzione poi anche a Samuel Chukwueze: il nigeriano sta facendo ottime cose al Fulham che starebbe valutando con grande attenzione di prenderlo a titolo definitivo. Se gli inglesi decidessero di procedere a fine stagione col riscatto, come filtra dall’entourage dell'attaccante, il Milan potrebbe incassare circa 30 milioni.