Il CorSport titola sul Milan: "Nkunku, Monsieur gol"

vedi letture

L'edizione odierna del Corriere dello Sport titola così questa mattina: "Nkunku, Monsieur gol". Dopo una prima parte di stagione molto deludente, l'attaccante francese, che durante il mercato invernale sembrava essere in procinto di lasciare il Milan, si è finalmente sbloccato in Serie A e ha realizzato cinque reti nelle ultime sei partite di campionato in cui è sceso in campo. L'ultima marcatura è arrivata martedì in casa del Bologna con un gol su rigore.

Come riporta Opta, Christopher Nkunku ha segnato cinque reti nelle ultime sei partite di campionato, tante quante quelle realizzate nelle precedenti 48 gare tra Serie A e Premier League.