Marinozzi: "Milan sta vivendo un ottimo momento e sta recuperando giocatori fondamentali"

vedi letture

Il Milan ha vinto nettamente a Bologna martedì scorso, portandosi a casa tre punti importantissimi che gli hanno permesso di allungare a 7 punti il vantaggio sulla Roma che occupa la quinta posizione. I rossoneri adesso stanno vivendo un periodo di pausa lunga fino al prossimo impegno di campionato, che si disputerà il prossimo venerdì 13 dicembre in casa del Pisa. Intanto sul suo canale YouTube il telecronista Andrea Marinozzi è tornato sulla gara del Dall'Ara.

Le parole di Andrea Marinozzi sulla gara di Bologna e in particolare su Nkunku: "Il Milan sta vivendo un ottimo momento e sta recuperando giocatori fondamentali, che avevamo visto poco, timidi nelle prime giornate: Nkunku è uno di questi. Contro il Bologna Allegri gli ha chiesto un lavoro non banale: lui si allargava nella zona sinistra per gestire la palla lì e l’ha gestita bene, facendo riempire la zona centrale da giocatori più fisici. Il tunnel di suola a Zortea è qualcosa di veramente bello, giocata stilosa e bellissima".