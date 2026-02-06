VIDEO MN - Ibrahimovic porta la Fiamma Olimpica per le strade di Milano

Zlatan Ibrahimovic ha portato questa mattina per le vie di Milano la Fiamma Olimpica in vista delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina 2026 che verranno inaugurate stasera a San Siro. Lo svedese ha camminato con la torcia accompagnato dall'entusiasmo di tanta gente che lo ha acclamato per tutto il percorso.

A margine, lo svedese ha rilasciato queste dichiarazioni all'inviato di Milannews.it: "Sono molto orgoglioso. Anche se non sono italiano, portare la fiamma olimpica in Italia è una grande emozione. Sono contentissimo. Ho detto spesso che sono il re di Milano? No, io ho detto c'è un re, ma anche un Dio. Sono contento, Milano per me è come una seconda casa. Ringrazio la Fondazione Milano-Cortina 2026 e tutta l'Italia. Io cerco di dare il più possibile all'Italia. Ora possono iniziare i Giochi Olimpici".