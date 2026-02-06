PHOTOGALLERY MN - Zlatan Ibrahimovic con la Fiamma Olimpica

Grande entusiasmo oggi per le vie di Milano per il passaggio della Torcia Olimpica. Tra i tedofori anche Zlatan Ibrahimovic che ha commentato così: "Sono molto orgoglioso. Anche se non sono italiano, portare la fiamma olimpica in Italia è una grande emozione. Sono contentissimo. Ho detto spesso che sono il re di Milano? No, io ho detto c'è un re, ma anche un Dio. Sono contento, Milano per me è come una seconda casa. Ringrazio la Fondazione Milano-Cortina 2026 e tutta l'Italia. Io cerco di dare il più possibile all'Italia. Ora possono iniziare i Giochi Olimpici".

Ecco alcune foto dello svedese scattate dall'inviato di Milannews.it: