Verso il derby: pochi giorni prima l'Inter avrà la semifinale di andata di Coppa Italia

Manca ancora un mese, ma c'è già grande attesa per il derby di Milano in programma il 7 o 8 marzo (data e ora devono essere ancora stabilite). Prima della stracittadina milanese, il Milan dovrà giocare quattro gare di campionato, mentre l'Inter è attesa da sette sfide tra Serie A, Champions League (andata e ritorno dei playoff contro il Bodo/Glimt) e Coppa Italia (semifinale di andata in programma pochi giorni prima contro una tra Napoli e Como).

CALENDARIO MILAN:

Pisa

Como

Parma

Cremonese

DERBY

Totale: 4 partite

CALENDARIO INTER:

Sassuolo

Juventus

Bodo/Glimt (Champions League)

Lecce

Bodo/Gimt (Champions League)

Genoa

Napoli o Como (Coppa Italia)

DERBY

Totale: 7 partite