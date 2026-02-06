Verso il derby: pochi giorni prima l'Inter avrà la semifinale di andata di Coppa Italia

Oggi alle 14:20News
di Enrico Ferrazzi

Manca ancora un mese, ma c'è già grande attesa per il derby di Milano in programma il 7 o 8 marzo (data e ora devono essere ancora stabilite). Prima della stracittadina milanese, il Milan dovrà giocare quattro gare di campionato, mentre l'Inter è attesa da sette sfide tra Serie A, Champions League (andata e ritorno dei playoff contro il Bodo/Glimt) e Coppa Italia (semifinale di andata in programma pochi giorni prima contro una tra Napoli e Como). 

CALENDARIO MILAN: 

Pisa
Como
Parma
Cremonese

DERBY

Totale: 4 partite

CALENDARIO INTER: 

Sassuolo
Juventus
Bodo/Glimt (Champions League)
Lecce
Bodo/Gimt (Champions League)
Genoa
Napoli o Como (Coppa Italia)

DERBY

Totale: 7 partite