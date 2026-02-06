Il managing director della Juve: "Una volta Milan e Inter i nostri competitor: oggi Netflix, Amazon, Disney e TikTok"

Marco Castellaneta, managing director della Juventus, è stato ospite nel corso della Sbobis Conference di Amburgo e ha discusso del modello bianconero, della strada intrapresa da qualche anno dalla formazione con base a Torino. Le sue dichiarazioni sono state raccolte dai colleghi di Calcio e Finanza. Nel suo intervento, Castellaneta ha citato anche le rivali storiche Milan e Inter.

Un estratto delle dichiarazioni di Castellaneta: "Siamo riusciti ad aumentare questo valore del 40% negli ultimi anni in termini di visibilità restituita ai partner. Ma l'aspetto più interessante è che al Creator Lab tutto diventa una IP, progettata fin dall'inizio per essere associabile a un brand. Una volta i nostri competitor erano solo l'Inter, il Milan, il Real Madrid. Oggi penso che i nostri competitor siano tutti quei brand dell'intrattenimento che stanno combattendo per la stessa missione. Cioè avere il tempo delle persone. E parlo di Netflix, Amazon, Disney, TikTok. È anche un'opportunità che l'industria del calcio può sfruttare nei prossimi anni".