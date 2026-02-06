Udinese, Arizala: "L'interesse del Milan? C'erano anche altri club su di me, ho scelto l'Udinese per il progetto"

Giornata di presentazioni in casa Udinese dove è intervenuto oggi in conferenza stampa anche Juan Arizala, giovane terzino sinistro cercato nei mesi scorsi pure dal Milan. Queste le sue parole sull'interesse del Diavolo riportate da tuttomercatoweb.com: "E' stato un mercato molto interessante, c'erano altri club su di me, ho scelto l'Udinese per il progetto, sono già passati altri colombiani qui che hanno scritto la storia dell'Udinese. Ho scelto di venire qui per migliorarmi e sono contento di essere qui".

In merito alla sue caratteristiche, Arizala ha invece spiegato: "Ho giocato prevalentemente come ala in precedenza, poi sono evoluto col tempo e sono cresciuto come terzino sinistro ed esterno di centrocampo. Mi piace naturalmente molto attaccare ma mi so applicare anche in fase difensiva. In carriera ho giocato ala e quindi la fase offensiva mi piace, so puntare, so dribblare, voglio sfruttare i miei punti di forza in entrambi i lati del campo".