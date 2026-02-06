Caressa: "Reputo il Milan la principale concorrente dell'Inter per lo Scudetto"

Il telecronista e giornalista di Sky Sport Fabio Caressa è intervenuto sul proprio canale YouTube per proporre il suo super-commento alla 23esima giornata del campionato di Serie A Enilive, che si è disputato lo scorso weekend. Tra i diversi temi toccati, non poteva mancare il Milan che, martedì scorso, ha giocato alla grande contro il Bologna e lo ha battuto a domicilio rifilandogli due gol. Di seguito un estratto delle dichiarazioni del giornalista Caressa.

Il commento di Caressa sulla lotta per lo Scudetto: "In questa lotta con distanza con il Milan, che io reputo la principale concorrente dell’Inter per la vittoria dello Scudetto, c’è da considerare il numero di partite: non sarà oggi e non sarà domani ma influirà, come ha influito l’anno scorso, malgrado la bravura di Chivu e la possibilità di ruotare i giocatori, malgrado la condizione di alcuni campioni. Alla fine sarà una cosa che conterà".