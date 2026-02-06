Per la seconda volta in stagione Zeroli gioca due gare intere consecutive

Il Milan, tra sessione estiva e invernale, ha mandato diversi giocatori in prestito, non solo giovani del vivaio rossonero. In totale, a oggi, sono tredici i giocatori trasferiti da un'altra parte a titolo temporaneo, indipendentemente se il loro status è poi regolato da un prestito secco, da un diritto o da un obbligo di riscatto. Il dettaglio del borsino dei giocatori rossoneri in prestito.

KEVIN ZEROLI (Monza, da gennaio Juve Stabia)

Ravvivata completamente la stagione di Kevin Zeroli, come ampiamente pronosticato vista la presenza di mister Ignazio Abate sulla panchina. Solo per la seconda volta in stagione, il classe 2005 ha giocato due gare consecutive per intero: era successo a inizio anno con il Monza, è ricapitato questa settimana con il club di Castellammare. Nell'ultimo impegno, la Juve Stabia non è andata oltre l'1-1 nella partita contro la Reggiana.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 9 (5 Monza + 4 Juve Stabia)

Reti: 0

Assist: 0