Bennacer, ci risiamo: stiramento alla coscia per l'algerino

Il Milan, tra sessione estiva e invernale, ha mandato diversi giocatori in prestito, non solo giovani del vivaio rossonero. In totale, a oggi, sono tredici i giocatori trasferiti da un'altra parte a titolo temporaneo, indipendentemente se il loro status è poi regolato da un prestito secco, da un diritto o da un obbligo di riscatto. Il dettaglio del borsino dei giocatori rossoneri in prestito.

ISMAEL BENNACER (Dinamo Zagabria)

Storia già vista per il centrocampista algerino rossonero che nella gara del 25 gennaio in casa dell'Osijek è partito titolare ma ha dovuto abbandonare il terreno di gioco dopo solamente 23 minuti di gioco: gli esami strumentali hanno confermato uno stiramento alla coscia per il centrocampista della Dinamo Zagabria che, dunque, dovrà stare ai box per un po' di tempo. Da capire se verrà inserito nella lista Europa League, con i croati che si giocheranno i playoff con il Genk.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni

Presenze: 12

Reti: 1

Assist: 2