Verona, Sammarco: "Cissé ha fatto bene ad andare al Catanzaro, ha dimostrato tutto il suo valore. In bocca al lupo per la sua carriera"

Paolo Sammarco, neo allematore del Verona promosso dalla Primavera, si è così espresso su Alphadjo Cissé, neo acquisto del Milan prelevato proprio dai gialloblu, in conferenza stampa: "Su Cisse credo che gli abbia fatto bene andare al Catanzaro, ha dimostrato tutto il suo valore, in bocca al lupo per la sua carriera. Sui ragazzi della Primavera stanno crescendo e facendo benissimo, qualcuno è stato chiamato in prima squadra e mantiene il ritmo, al livello degli altri. In questi tre giorni abbiamo lavorato, non è detto che ci sia spazio ora o più avanti, ma sicuramente sono vicini ai ritmi della prima squadra".

LE PAROLE DEL DS DEL CATANZARO

Alphadjo Cissè, attaccante italiano classe 2006, talento dei più cristallini del nostro calcio, è stato il vero secondo acquisto del Milan della campagna invernale di gennaio. Il giocatore prelevato dall'Hellas Verona a titolo definitivo, è stato subito girato in prestito al Catanzaro dove ha giocato i primi sei mesi facendosi notare e mettendo in fila degli ottimi numeri: sei gol in 21 gare. Il direttore sportivo della squadra calabrese Ciro Polito è intervenuto ieri in conferenza stampa per parlare del calciomercato appena concluso e si è soffermato proprio su Cissè.

Le parole del direttore sportivo del Catanzaro Ciro Polito in conferenza stampa, riportate da uscatanzarocalcionews: "Cissè ha avuto la possibilità di andare subito in un club importante, ma ha deciso di restare per rispetto del gruppo e del percorso iniziato qui. Qui deve restare chi ha voglia di stare a Catanzaro chi indossa questa maglia deve farlo con orgoglio e responsabilità verso una città che vive di calcio"