La federazione del Marocco smentisce le voci sulle dimissioni del ct Regragui
(ANSA) - ROMA, 06 FEB - La Federacalcio del Marocco (Frmf) ha diffuso un comunicato ufficiale in cui "smentisce categoricamente" le informazioni diffuse da alcuni siti di informazione secondo cui il ct della nazionale, Hoalid Regragui, avrebbe presentato le dimissioni. Il tecnico che aveva portato il Marocco al quarto posto ai Mondiali 2022 ha mancato tre settimane fa la conquista della coppa d'Africa nella drammatica finale di Rabat persa ai supplementari contro il Senegal e per questo era finito nel mirino della critica, tanto da far ipotizzare un imminente divorzio, pur a pochi mesi dal Mondiale cui i Leoni dell'Atlante parteciperanno per la settima volta, la terza consecutiva. (ANSA).
