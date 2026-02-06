Di Stefano racconta: "Modric è talmente un ragazzo intelligente che secondo me lui condivide con Allegri le dinamiche 'io gioco, io non gioco'"

Peppe Di Stefano, giornalista di SkySport, si è così espresso a MilanVibes su Luka Modric: "Io so che lui vuole giocare ad alti livelli. Il giorno che lui capirà di non essere più a livello Milan e a livello Italia sarà lui a mollare. Lui è talmente un ragazzo intelligente che secondo me lui condivide con Allegri le dinamiche “io gioco, io non gioco”. Bisogna avere rispetto di un’icona. L’altro giorno sullo 0-0 a Roma ha fatto un recupero incredibile che i ragazzini non si sognano. La cosa che mi impressiona di più di lui è che lui sa chi sei. Ho visto passare migliaia di calciatori, non tutti si fermano e salutano. Luka Modric non c’è giorno quando non passa dal nostro angolo di Milanello che non rallenta o non fa un cenno, all’andata e al ritorno. Per me vuol dire tanto. Hai vinto di tutto, ti conoscono ovunque e nonostante tutto qui conosce nomi di cuochi e staff di Milanello. Ci sono giocatori qua da due anni che non sanno l’italiano e non si sforzano, lui già parla italiano”.

Rifinanziamento

“Il rifinanziamento sia cosa buona e giusta per delle condizioni vantaggiose. Io credo che con la costruzione del nuovo stadio Elliott non uscirà a pié pari da questo affare Milan. Sono convinto che sulla parte sportiva adesso non ci saranno più vincoli decisionali, era una situazione oggettivamente strana. Credo che vedremo per la prima volta il Milan di Cardinale. Le sue idee ci sono già state, ma un po’ represse. La sua presenza dell’altro giorno è stato quasi un annuncio: “adesso tocca a me”. Gli auguro che possa attuare quelle che sono le sue idee sul Milan. Credo che uno come lui vorrà un Milan da “show”: meno pragmatico, non sotto l’aspetto tecnico, ma proprio in generale. Mi aspetto qualcosa di frizzante nei mercati successivi, perché Cardinale da americano e uomo di show, vuole fare show”.