Bergonzi: "Scandaloso che una città come Milano, con due squadre così, abbia un solo stadio"

Questa sera lo stadio di San Siro scriverà l'ennesimo capitolo di una storia gloriosa e unica nel suo genere: la Scala del Calcio alle ore 20 ospiterà la Cerimonia di Apertura dei Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026. Un evento unico e storico, ancora di più se si considera che il destino dello stadio milanese è quello di essere demolito tra qualche anno per fare spazio al nuovo impianto di Milan e Inter. Ne ha parlato il collega di Gazzetta dello Sport e SportWeek ospite di "Tutti Convocati" su Radio 24.

Le parole di Pier Bergonzi sullo stadio di San Siro in vista della Cerimonia di Apertura: "Non si può cancellare San Siro nella nostra memoria, poi che è giusto (e anche troppo tardi) per avere un nuovo stadio è un'altra cosa, è anche scandaloso che una città come Milano con due squadre così ne abbia solo uno di stadio"