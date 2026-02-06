Mercato Milan, Moretto svela: "Allegri aveva approvato l'arrivo di Disasi, ma la dirigenza non ha proseguito con la trattativa"

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di mercato ha parlato a lungo di Milan e dei retroscena di mercato. Ecco le sue parole prese dall'ultimo video apparso sul suo canale Youtube:

"Giusto fare delle precisazioni. Voglio confermarvi delle indicazioni. Nel corso dell'appena terminato mercato di gennaio, uno dei desideri di Max Allegri era quello di prendere un nuovo difensore centrale, infatti il tecnico rossonero non aveva bocciato l'idea Disasi, gli sarebbe andato bene. Successivamente a delle considerazioni interne, il Milan aveva capito che il centrale del Chelsea era forse l'unico giocatore realmente fattibile per la difesa, infatti Tare ci ha lavorato. La dirigenza rossonera ha poi deciso di non proseguire in questo tipo di trattativa, si è deciso di dare grande fiducia a De Winter, e quindi si è evitato di incrementare l'organico con un sesto difensore.

Allegri aveva invece "bocciato" L'idea Mateta, non lo considerava l'attaccante giusto su cui puntare, nonostante la dirigenza rossonera abbia poi deciso di proseguire la trattativa, poi sappiamo tutti come è andata, con il giocatore che non ha superato le visite mediche. Possiamo dire che il francese non era la prima scelta di Allegri. Chiudiamo con Tomori. Vi abbiamo detto che l'inglese stava discutendo il proprio rinnovo col Milan, con il suo contratto che scade nel 2027. Ecco, in questo momento le trattative sono in fase avanzata, infatti Tomori è felicissimo di stare in rossonero e di lavorare con Allegri. Il Milan ha fatto un'offerta, l'entourage di Tomori ha preparato per una contro-offerta per arrivare al sì finale".