Leao fa visita all'Amora FC, primo club della sua carriera
Oggi alle 22:30
di Niccolò Crespi

Rafa Leao a sorpresa in Portogallo! Il numero dieci rossonero è stato oggi ospite dell'Amora FC, primo club portoghese in cui l'attaccante rossonero ha mosso i suoi primi passi da calciatore.

Cresciuto nel Bairro da Jamaica, Rafa fu notato subito sin da bambino per la sua velocità e qualità nelle giovanili dell'Amora, distinguendosi da tutti nonostante le difficoltà economiche del club locale.