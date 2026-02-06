Leao fa visita all'Amora FC, primo club della sua carriera
MilanNews.it
Rafa Leao a sorpresa in Portogallo! Il numero dieci rossonero è stato oggi ospite dell'Amora FC, primo club portoghese in cui l'attaccante rossonero ha mosso i suoi primi passi da calciatore.
Cresciuto nel Bairro da Jamaica, Rafa fu notato subito sin da bambino per la sua velocità e qualità nelle giovanili dell'Amora, distinguendosi da tutti nonostante le difficoltà economiche del club locale.
Pubblicità
News
Il Maradona come San Siro: durante i lavori di rifacimento, il Napoli continuerà a giocarsi all'interno
Da una parte Inter contro Napoli o Como, dall'altra Atalanta contro Bologna o Lazio in semifinale di Coppa Italia
Le più lette
2 Moretto: "Ci sono già diversi club che stanno chiedendo informazioni su Tonali. Il Newcastle chiede una cifra altissima per lui, superiore ai 90 milioni"
4 Pellegatti si scusa: "Avevo preparato un bel pistolotto sul mercato, ma la vittoria di Bologna mi ha convinto di cancellarlo"
Primo Piano
Franco OrdineLe “allegrate” Athekame e Fofana. Il futuro nelle mani dei medici. Due Milan? Non conviene a Furlani
Antonio VitielloMercato chiuso: solo Fullkrug non basta. Ora è tutto in mano ad Allegri. La firma più importante
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com