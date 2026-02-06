Il Milan in prestito: Jimenez e Pobega vicini al riscatto, new entry Cissè

Il Milan, tra sessione estiva e invernale, ha mandato diversi giocatori in prestito, non solo giovani del vivaio rossonero. In totale, a oggi, sono tredici i giocatori trasferiti da un'altra parte a titolo temporaneo, indipendentemente se il loro status è poi regolato da un prestito secco, da un diritto o da un obbligo di riscatto. Il borsino dei giocatori rossoneri in prestito (ordine alfabetico).

ISMAEL BENNACER (Dinamo Zagabria)

Storia già vista per il centrocampista algerino rossonero che nella gara del 25 gennaio in casa dell'Osijek è partito titolare ma ha dovuto abbandonare il terreno di gioco dopo solamente 23 minuti di gioco: gli esami strumentali hanno confermato uno stiramento alla coscia per il centrocampista della Dinamo Zagabria che, dunque, dovrà stare ai box per un po' di tempo. Da capire se verrà inserito nella lista Europa League, con i croati che si giocheranno i playoff con il Genk.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 10 milioni

Presenze: 12

Reti: 1

Assist: 2

WARREN BONDO (Cremonese)

Due gare consecutive saltate per il mediano francese che è alle prese con un problema muscolare: ha saltato le partite contro il Sassuolo e contro l'Inter, entrambe partite perse dai grigiorossi. In totale è solo la terza gara saltata da Bondo: l'unica, prima di queste due, risaliva al mese di ottobre contro l'Atalanta per una sindrome infuenzale.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 21

Reti: 0

Assist: 0

FRANCESCO CAMARDA (Lecce)

L'ultima presenza del giovane attaccante risale alla sfida persa contro la Roma nel giorno dell'Epifania: Camarda ha subito un infortunio alla spalla e lo scorso 28 gennaio ha subito l'intervento chirurgico alla spalla che lo terrà fuori dai campi per diverse settimane, circa tre mesi (LEGGI QUI). Ciononostante il Milan e il Lecce non sono giunti a un accordo sul prestito in questo seconda metà stagionale: i dialoghi non hanno portato modifiche alla situazione attuale, con il classe 2008 che rimane in Salento.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto e controriscatto

Presenze: 19

Reti: 1

Assist: 1

SAMUEL CHUKWUEZE (Fulham)

Grande prestazione del Fulham a Old Trafford nel corso dell'ultimo weekend: i Cottagers sono stati sconfitti per 3-2 solo nei minuti finali contro un Manchester United che è in grande forma. Il nigeriano rossonero ha giocato da titolare fino al minuto 79 in un weekend che non è stato certo complicato: Samu, infatti, a poche ore dalla partita ha subito il lutto della morte della madre, a cui era molto legato e che lo aveva seguito nella sua carriera anche a Milano.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 24 milioni

Presenze: 12

Reti: 3

Assist: 4

ALPHADJO CISSÈ (Catanzaro)

New entry in questa rubrica, il giovane attaccante italiano classe 2006 è stato comprato dal Milan nel mercato di gennaio: i rossoneri lo hanno strappato alla concorrenza del PSV che lo aveva praticamente bloccato. Il Diavolo lo ha acquistato dall'Hellas Verona e lo ha girato in prestito al Catanzaro, dove aveva trascorso la prima parte di stagione con sei gol in 21 partite. Come dichiarato dal direttore sportivo del club calabrese, il giocatore è voluto tornare per non lasciare intentato l'obiettivo playoff con la formazione giallorossa: "Cissè ha avuto la possibilità di andare subito in un club importante, ma ha deciso di restare per rispetto del gruppo e del percorso iniziato qui"

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 21

Reti: 6

Assist: 1

LORENZO COLOMBO (Genoa)

Sconfitta amara per il Grifone nell'ultimo turno, arrivata allo scadere all'Olimpico contro la Lazio per 3-2 con un penalty trasformato da Cataldi. Daniele De Rossi ha schierato Lorenzo Colombo dall'inizio e lo ha tenuto in campo fino al minuto 81. Oramai, dopo i cinque gol e le oltre 22 presenze in campionato, per il riscatto automatico da parte del Genoa manca solamente la salvezza al termine del campionato che, verosimilmente, verrà decisa negli ultimi turni del torneo.

Stato trasferimento: prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni

Presenze: 25

Reti: 5

Assist: 3

CHRISTIAN COMOTTO (Spezia)

Il derby al "Luigi Ferraris" contro la Sampdoria non è finito bene per lo Spezia che ha incassato il gol della sconfitta (1-0) all'ultimo minuto prima dell'inizio del recupero. Per Comotto l'ingresso in campo solo a tredici minuti dalla fine. Anche nella gara precedente solo pochi minuti nel finale, 15 per l'esattezza: vedremo se in questo fine settimana il giovane talento avrà più spazio nella sfida contro la Virtus Entella di domani alle 19.30, altro derby ligure.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 14

Reti: 0

Assist: 1

ALEJANDRO JIMENEZ (Bournemouth)

Potrebbe essere l'ultima volta che leggeremo il nome di Alex Jimenez in questo spazio: il Bournemouth, infatti, è molto vicino a ufficializzare il riscatto del terzino destro spagnolo dal Milan. Mancano tre presenze da titolare in Premier League per far scattare l'obbligo di riscatto ma il club inglese accelererà i tempi e la prossima settimana pagherà i 20 milioni previsti dagli accordi. Di questa somma, la metà andrà nelle casse del Real Madrid che si era preservato il 50% della futura rivendita. Nell'ultima gara 58 minuti dal primo minuto nella vittoria 0-2 contro il Wolverhampton.

Stato trasferimento: prestito con obbligo di riscatto fissato a 20 milioni dopo 18 presenze da titolare in Premier

Presenze: 21

Reti: 1

Assist: 1

ALVARO MORATA (Como)

Il centravanti spagnolo è tornato in campo settimana scorsa nella gara degli ottavi di finale di Coppa Italia contro la Fiorentina in cui è riuscito anche a trovare il suo primo gol con la maglia del Como. Nel fine settimana è entrato nei 32 minuti conclusivi del pareggio che i lariani hanno ottenuto tra le mura amiche contro l'Atalanta: la squadra di Fabregas ha provato ad abbattere il muro bergamasco ma senza successo, nonostante la squadra di Palladino fosse in dieci uomini dal nono minuto.

Stato trasferimento: prestito con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni

Presenze: 17

Reti: 1

Assist: 1

YUNUS MUSAH (Atalanta)

Non un grandissimo momento per il centrocampista americano che continua nella sua stagione caratterizzata dallo scarso minutaggio. Negli ultimi quattro impegni dell'Atalanta, Musah è rimasto in panchina per tre partite per tutta la gara: l'unica eccezione i 52 minuti in Champions League contro l'Union St. Gilloise, gara persa per 1-0. Nel weekend contro il Como e ieri in Coppa Italia contro la Juventus, nessun secondo concesso all'americano sul terreno di gioco.

Stato trasferimento: prestito con diritto di riscatto fissato a 26 milioni + percentuale su rivendita

Presenze: 18

Reti: 0

Assist: 1

TOMMASO POBEGA (Bologna)

Dopo il gol trovato nel 3-0 sul campo neutro del Maccabi Tel Aviv in Europa League, Tommaso Pobega è rimasto seduto in panchina per tutta la gara di martedì proprio contro il Milan: una partita che i rossoneri hanno dominato e vinto 0-3 allo stadio Renato Dall'Ara. Si è trattata della seconda gara consecutiva in campionato in cui non ha fatto il suo ingresso in campo. Notizia di oggi è che il Bologna è vicino a far scattare l'obbligo di riscatto: al prossimo punto bolognese il giocatore sarà interamente rossoblù.

Stato trasferimento: prestito con obbligo di riscatto fissato a 7 milioni

Presenze: 24

Reti: 3

Assist: 2

FILIPPO TERRACCIANO (Cremonese)

Come sempre Davide Nicola si affida totalmente al difensore italiano di proprietà del Milan: il calciatore ha giocato per 90 minuti anche nell'ultimo weekend, nel corso della 23esima giornata. La Cremonese ha perso per 0-2 in casa allo Zini contro l'Inter.

Stato trasferimento: prestito con obbligo di riscatto fissato a 3.5 milioni in caso di salvezza

Presenze: 23

Reti: 2

Assist: 0

KEVIN ZEROLI (Monza, da gennaio Juve Stabia)

Ravvivata completamente la stagione di Kevin Zeroli, come ampiamente pronosticato vista la presenza di mister Ignazio Abate sulla panchina. Solo per la seconda volta in stagione, il classe 2005 ha giocato due gare consecutive per intero: era successo a inizio anno con il Monza, è ricapitato questa settimana con il club di Castellammare. Nell'ultimo impegno, la Juve Stabia non è andata oltre l'1-1 nella partita contro la Reggiana.

Stato trasferimento: prestito secco

Presenze: 9 (5 Monza + 4 Juve Stabia)

Reti: 0

Assist: 0