Milan, in arrivo 20 milioni per il riscatto di Jimenez. Ma la metà andranno al Real Madrid

Milan, in arrivo 20 milioni per il riscatto di Jimenez. Ma la metà andranno al Real MadridMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 10:28Calciomercato Milan
di Enrico Ferrazzi

Nei prossimi giorni, molto probabilmente settimana prossima, il Bournemouth eserciterà il diritto di riscatto in proprio favore per acquistare a titolo definitivo il terzino classe 2005 Alex Jimenez, terzino attualmente in prestito al club inglese. La cifra fissata la scorsa estate è di 20 milioni, che si aggiungeranno ai due che il Diavolo ha gà incassato ad agosto per il prestito oneroso. 

A riferirlo è questa mattina l'edizione odierna di Tuttosport che aggiunge poi un dettaglio importante: non tutti questi 20 milioni finiranno nelle casse del club di via Aldo Rossi perchè la metà andranno al Real Madrid che, quando ha ceduto lo spagnolo al Milan, si è assicurato il 50% sulla futura rivendita.