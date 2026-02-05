Perché il Milan prenderebbe solo una decina di milioni di euro dal riscatto di Jimenez?

Il Bournemouth ha deciso di riscattare a titolo definitivo l’esterno Alex Jimenez, riporta l'edizione odierna del Corriere dello Sport. Una notizia che fa sicuramente contento il Milan, che si ritroverà nelle casse oltre dieci milioni di euro.

In estate i rossoneri avevano ceduto in Premier l'ex Real Madrid, arrivando ad un accordo col Bournemouth su un prestito con diritto di riscatto che diventava obbligo a determinate condizioni: queste condizioni sono state soddisfatte e i rossoneri inglesi sono pronti ad annunciare a breve l'acquisto a titolo definitivo.

La cifrà totale è di 20 milioni di euro più 5 di bonus, e la metà della parte fissa andrà al Real Madrid, che cedendolo al Milan aveva mantenuto il 50% di una futura rivendita, oltre che ad una clausola di recompra (non esercitata). Al Milan quindi circa 10 milioni di euro che saranno utilizzati durante l'estate per rinforzare la rosa.