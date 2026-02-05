Di Stefano: "Erano tutti convinti che il Milan non riuscisse a rinnovare il contratto di Maignan. È stato fatto come è giusto fare per un club che ha grandi ambizioni"

Peppe Di Stefano, giornalista di SkySport, è stato intervistato da MilanVibes su Mike Maignan e il suo rinnovo di contratto con il Milan, firmato qualche giorno fa: “In ritardo di un anno, ma è un grande rinnovo di contratto. più che per l’aspetto tecnico è importante per l’immagine, per quello che trasmetti all’esterno: ai tifosi e alle altre squadre. Erano tutti convinti che il Milan non riuscisse a rinnovare il contratto di Maignan. Ho vissuto anche l’era Berlusconi. A volte si rinnovano i contratti nei momenti di maggiore difficoltà, probabilmente un anno prima avresti risparmiato qualcosina. Capisco però che i tempi sono cambiati. Mi sembra molto simile a quei rinnovi che si facevano fino a 15 anni fa. Rinnovi ai Maldini, ai Baresi, ai Kakà, ai Shevchenko: me li tengo, gli rinnovo il contratto e restano qui per tutta la vita. Il contratto è fino al 2031 2031. Il Milan rinnova il contratto a un Maignan come è giusto fare per un club che ha grandi ambizioni. Tutto bene quel che finisce bene. Trovare un altro portiere avrebbe necessitato di tempo e risorse, Maignan qua è un leader. Per me meglio quest’anno dell’anno dello Scudetto.

Il rifinanziamento sia cosa buona e giusta per delle condizioni vantaggiose. Io credo che con la costruzione del nuovo stadio Elliott non uscirà a pié pari da questo affare Milan. Sono convinto che sulla parte sportiva adesso non ci saranno più vincoli decisionali, era una situazione oggettivamente strana. Credo che vedremo per la prima volta il Milan di Cardinale".